L3

Layer3, teşvik ve kimlik protokolleri aracılığıyla internet devlerinin arkasındaki motoru merkeziyetsizleştiren dikkat katmanıdır. Blok zinciri ekosistemleri arasında evrensel bir bağlayıcı görevi görür, topluluk oluşturma ve omnichain altyapısıyla değer dağıtma yöntemlerinde devrim yaratır. Kullanıcılar sürekli teşvikler, görevler ve Launchpad aracılığıyla ön token ağları ve birleşik bir çapraz zincir kimliği aracılığıyla keşfedip kazanabilirler.

Kripto AdıL3

Maksimum Arz3,333,333,333

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