LEARN

Brainedge, dil engelleri, katılım açıkları ve yüksek içerik üretim maliyetleri gibi kritik zorlukları ele alarak e-öğrenme alanını bozmak için tasarlanmış, yapay zekâ destekli ve blok zinciriyle entegre öncü bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Oyunlaştırma, token ödülleri ve gelişmiş yapay zekâ araçları etrafında inşa edilen bir ekosistemle Brainedge, kendisini küresel bir pazar için ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve kârlı bir çözüm olarak konumlandırmıştır.

Kripto AdıLEARN

Maksimum Arz1,000,000,000

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