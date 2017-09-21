LINK

ChainLink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.

Kripto AdıLINK

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi2017-09-21 00:00:00

Dolaşımdaki Arz657,099,970.4527867

Arz Fiyatı0.0914 USDT