LINK

ChainLink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.

Kripto AdıLINK

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi2017-09-21 00:00:00

Dolaşımdaki Arz657,099,970.4527867

Arz Fiyatı0.0914 USDT

Ara
Favoriler
LINK/USDT
ChainLink
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LINK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
LINK/USDT
ChainLink
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LINK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...