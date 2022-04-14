LOOP

LoopNetwork, Ethereum gibi önceki çerçevelerin uyarlanabilirliği ve güvenlik engelleri olmadan akıllı sözleşmeleri destekleyen bir dijital para birimi çerçevesidir. Proje, tarafların, sözleşmenin kapasitesini yürüten sanal makinenin (VM) davranışını belirtmek için kod kullanarak bilinçli sözleşmeler yapmalarına izin verir. LoopNetwork, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ve mevcut geliştirici topluluğunu ve ekosistemi kullanmadan uyarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sorunlarını çözmeye çalışır.

Kripto AdıLOOP

Maksimum Arz180,695,800.87

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
LOOP/USDT
LoopNetwork
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LOOP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
LOOP/USDT
LoopNetwork
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LOOP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...