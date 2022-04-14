LOOP

LoopNetwork, Ethereum gibi önceki çerçevelerin uyarlanabilirliği ve güvenlik engelleri olmadan akıllı sözleşmeleri destekleyen bir dijital para birimi çerçevesidir. Proje, tarafların, sözleşmenin kapasitesini yürüten sanal makinenin (VM) davranışını belirtmek için kod kullanarak bilinçli sözleşmeler yapmalarına izin verir. LoopNetwork, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ve mevcut geliştirici topluluğunu ve ekosistemi kullanmadan uyarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sorunlarını çözmeye çalışır.

Kripto AdıLOOP

Maksimum Arz180,695,800.87

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