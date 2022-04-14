LVVA

Levva, tüm ağır işleri sizin için yapan AI destekli DeFi portföy yöneticinizdir. AI yardımcı pilotumuz, yatırım stratejilerini hedeflerinize göre uyarlayarak, getiri optimizasyonunu güvenli bir şekilde otomatikleştirir ve portföyünüz üzerinde sıfır karmaşıklıkla tam kontrol sağlar. DeFi’ye yeni başlamış olun ya da profesyonel olun, Levva her şeyi zahmetsiz, güvenli ve optimize edilmiş hale getirir, böylece varlıklarınız sizin için çalışırken önemli olanlara odaklanabilirsiniz.

Kripto AdıLVVA

Maksimum Arz1,250,000,000

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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