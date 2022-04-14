LYX

ERC20 token standardını yazan ve web3.js'yi geliştiren blok zinciri yenilikçileri Fabian Vogelsteller ve EY'nin Berlin'deki Innovation Lab'i yönetme deneyimine sahip bir yenilik uzmanı olan Marjorie Hernandez tarafından ortaklaşa kurulan LUKSO, yaratıcı endüstri için yeni bir merkeziyetsiz uygulamalar çağına öncülük ediyor. ETH 2.0'ın teknolojisinden yararlanan LUKSO, benzersiz LUKSO Standart Proposals (LSPs) ve Universal Profile (UP) hesap sistemini sunarak, gelişmiş akıllı sözleşmeler ve kullanıcı merkezli dijital kimlikler aracılığıyla blok zincirinin kullanılabilirliğini ve erişimini artırıyor.

Kripto AdıLYX

Maksimum Arz42,115,181.93

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz30,535,906.59

Arz Fiyatı--

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Bilgiler
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