MEMHASH

#Memhash, oyun oynamanın basitliğini blok zincirinin teknik karmaşıklığıyla birleştiriyor. Simüle madencilik konsepti üzerine inşa edilen oyun, kullanıcılar cihazlarında mini uygulamayı çalıştırdıklarında ödüller sağlamak için Bitcoin ile aynı Hashcash mekanizmasından yararlanıyor. Oyun, tek bir butonla basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak oyuncuların hemen görünür ödüller kazanmaya başlamasını sağlıyor.

Kripto AdıMEMHASH

Maksimum Arz1,250,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz843,392,248

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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