MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Kripto AdıMET

SıralamaNo.3305

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3026106966057054,2025-01-19

En Düşük Fiyat0.06088509988318206,2025-04-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

