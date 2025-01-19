MET

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Kripto AdıMET

SıralamaNo.3305

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Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3026106966057054,2025-01-19

En Düşük Fiyat0.06088509988318206,2025-04-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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