MOONPIG

Moonpig, insanlara mizah, topluluk ve ekonomik güçlendirmeyi geri getirmek gibi göksel bir misyonu olan merkeziyetsiz bir meme coindir.

Kripto AdıMOONPIG

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Piyasa Değeri$0.00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMoonpig, insanlara mizah, topluluk ve ekonomik güçlendirmeyi geri getirmek gibi göksel bir misyonu olan merkeziyetsiz bir meme coindir.

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