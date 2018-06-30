MX

MX TOKEN (MX), MEXC platformu tarafından geliştirilmiş, Ethereum blok zincirini kullanan merkeziyetsiz bir dijital varlıktır. MEXC'nin yerel tokeni olarak temel amacı, kullanıcılara güvenli ve istikrarlı bir alım satım deneyimi sunmak ve sektör lideri olmaktır. MX tutanlar, MEXC'de MX tutma ödülleri, oylama ve indirimli abonelikler alma ve yeni listeleme oylamalarında ücretsiz airdrop kazanma gibi birçok fırsattan yararlanma ayrıcalığı elde etmektedir.

Kripto AdıMX

Maksimum Arz418,391,834

Arz Tarihi2018-06-30 00:00:00

Dolaşımdaki Arz94,954,334

Arz Fiyatı0.0092 USDT