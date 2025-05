NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Kripto AdıNAKA

SıralamaNo.612

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8.13%

Dolaşımdaki Arz105,763,651.99999112

Maksimum Arz180,000,000

Toplam Arz180,000,000

Dolaşım Oranı0.5875%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.00098225266129,2021-10-15

En Düşük Fiyat0,2021-10-15

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

