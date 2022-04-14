NAM

Namada, Multichain'in birleştirilebilir gizlilik katmanıdır. Korumalı bir varlık merkezi sağlayarak ve korumalı çapraz zincir işlemlerini mümkün kılarak kullanıcıların kişisel verilerini koruyan bir proof-of-stake (hisse ispatı) katman 1 blok zinciridir. Namada, herhangi bir varlığı destekleyebilir ve mevcut zincirlere, dapp'lere, tokenlere ve NFT'lere veri koruması eklemek için kullanılabilir. Öncelikle Rust ile geliştirilen Namada, çoklu zincir birlikte çalışabilirliği için CometBFT konsensüsünü ve IBC (Inter-Blockchain Communication) protokolünü kullanır, ancak IBC'nin ötesinde ek ekosistemleri desteklemek için yükseltilebilir. Namada, zk-SNARKs gibi gelişmiş kriptografik standartları ve birlikte çalışabilirlik potansiyelini kullanarak, kullanıcıların zincir üstü verilerini korurken çok çeşitli diğer blok zincirleri ve protokollerle birlikte çalışabilmeleri için kullanışlı bir kriptografik temel olarak konumlanmaktadır.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNAMADA

HakkındaNamada, Multichain'in birleştirilebilir gizlilik katmanıdır. Korumalı bir varlık merkezi sağlayarak ve korumalı çapraz zincir işlemlerini mümkün kılarak kullanıcıların kişisel verilerini koruyan bir proof-of-stake (hisse ispatı) katman 1 blok zinciridir. Namada, herhangi bir varlığı destekleyebilir ve mevcut zincirlere, dapp'lere, tokenlere ve NFT'lere veri koruması eklemek için kullanılabilir. Öncelikle Rust ile geliştirilen Namada, çoklu zincir birlikte çalışabilirliği için CometBFT konsensüsünü ve IBC (Inter-Blockchain Communication) protokolünü kullanır, ancak IBC'nin ötesinde ek ekosistemleri desteklemek için yükseltilebilir. Namada, zk-SNARKs gibi gelişmiş kriptografik standartları ve birlikte çalışabilirlik potansiyelini kullanarak, kullanıcıların zincir üstü verilerini korurken çok çeşitli diğer blok zincirleri ve protokollerle birlikte çalışabilmeleri için kullanışlı bir kriptografik temel olarak konumlanmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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