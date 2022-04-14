NEWT

Newton Protocol, kullanıcıların karmaşık, zincirler arası eylemleri yapay zekâ aracılarına devrederken, her adımın kullanıcı koruma önlemlerine uygun olduğunu garanti eden kriptografik garantileri koruyan, zincir üstü finans için doğrulanabilir otomasyon katmanıdır. Ayrıntılı yetkilendirme için ERC-4337/EIP-7702 akıllı hesapları, güvenilir yürütme ortamı (TEE) onayları ve her zincir dışı kararın doğruluğunu kanıtlamak için sıfır bilgi kanıtları (ZKPs) birleştirir. Amaç, otomasyonun kendisini güveni en aza indiren bir temel unsura dönüştürmek ve birden fazla blok zincirinde aracı finansmanının kilidini açmaktır.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNewton Protocol, kullanıcıların karmaşık, zincirler arası eylemleri yapay zekâ aracılarına devrederken, her adımın kullanıcı koruma önlemlerine uygun olduğunu garanti eden kriptografik garantileri koruyan, zincir üstü finans için doğrulanabilir otomasyon katmanıdır. Ayrıntılı yetkilendirme için ERC-4337/EIP-7702 akıllı hesapları, güvenilir yürütme ortamı (TEE) onayları ve her zincir dışı kararın doğruluğunu kanıtlamak için sıfır bilgi kanıtları (ZKPs) birleştirir. Amaç, otomasyonun kendisini güveni en aza indiren bir temel unsura dönüştürmek ve birden fazla blok zincirinde aracı finansmanının kilidini açmaktır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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