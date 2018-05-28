NKN

NKN, açık, merkezi olmayan ve topluluk tarafından paylaşılan blok zinciri teknolojisi tarafından yönlendirilen yeni bir ağ altyapısı ve ekosistem türüdür. NKN, kullanıcıları aşırı ağ bant genişliğini paylaşmaya teşvik eder, ekipman hizmeti sağlayıcılarına ağ kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis etmelerinde yardımcı olur ve karşılığında ekonomik faydalar elde etmek için bireyleri ve işletmeleri diğer düğümler için veri iletim hizmetleri sağlamak üzere ağa katılmak üzere daha fazla düğüm kurmaya teşvik eder.

Kripto AdıNKN

Maksimum Arz786,453,550.5640991

Arz Tarihi2018-05-28 00:00:00

Dolaşımdaki Arz786,453,550.5640991

Arz Fiyatı0.0024 USDT

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Bilgiler
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Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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