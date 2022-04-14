NXPC

NXPC, MapleStory Universe ekosisteminin temel tokenidir ve hem oyun içi etkinliklerin hem de daha geniş ekosistem büyümesinin değerini yakalamak ve temsil etmek için tasarlanmıştır. Birden fazla role sahiptir: Katman 1 ağındaki işlem ücretleri için kullanılan bir yardımcı token, NFT ögesi sepetlerini satın almak için bir değişim aracı ve NXPC'ye sabitlenmiş oyun para birimi olan NESO için bir rezerv varlığı. Oyuncular, öğeleri yükseltmek için NXPC'yi NESO'ya dönüştürürken, yaratıcılar şeffaf, yarılanma tabanlı bir dağıtım modeline göre değer yaratma teşviki olarak NXPC alır.

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Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

HakkındaNXPC, MapleStory Universe ekosisteminin temel tokenidir ve hem oyun içi etkinliklerin hem de daha geniş ekosistem büyümesinin değerini yakalamak ve temsil etmek için tasarlanmıştır. Birden fazla role sahiptir: Katman 1 ağındaki işlem ücretleri için kullanılan bir yardımcı token, NFT ögesi sepetlerini satın almak için bir değişim aracı ve NXPC'ye sabitlenmiş oyun para birimi olan NESO için bir rezerv varlığı. Oyuncular, öğeleri yükseltmek için NXPC'yi NESO'ya dönüştürürken, yaratıcılar şeffaf, yarılanma tabanlı bir dağıtım modeline göre değer yaratma teşviki olarak NXPC alır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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