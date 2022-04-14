OGPU

OpenGPU Ağı, gerçek bir merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) ve bunun üzerinde yapay zekâ eğitimi ve çıkarımı gibi hesaplama ağırlıklı görevlerin küresel eşler ağına verimli bir şekilde dağıtılması için bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır.

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HakkındaOpenGPU Ağı, gerçek bir merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) ve bunun üzerinde yapay zekâ eğitimi ve çıkarımı gibi hesaplama ağırlıklı görevlerin küresel eşler ağına verimli bir şekilde dağıtılması için bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır.

Sektör

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