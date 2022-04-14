ORAI

Oraichain, çok boyutlu güvenilir yapay zeka kanıtları sağlar ve Web3 ile güvenli entegrasyon sağlar. Temel yapı taşı olarak yapay zeka ile Oraichain, AI Oracle, DINO Center ile DINO Hub, AI Marketplace & Data Marketplace, tamamen zincir üstü VRF, Yapay Zeka tabanlı NFT üretimi ve telif hakkı koruması, Telif Hakkı Protokolü, Yapay Zeka destekli Verim Toplayıcı Platformu, Cosmwasm IDE ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok temel ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmiştir. Oraichain, dünyadaki ilk katman 1 AI Oracle ve Trustworthy Proofs™️'dur.

Kripto AdıORAI

Maksimum Arz18,014,986.26

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz13,823,700

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
ORAI/USDT
Oraichain
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ORAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
ORAI/USDT
Oraichain
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ORAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...