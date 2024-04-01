PALM

PALM, Real-World Asset (RWA) tokenizasyonu yoluyla emtia piyasalarında devrim yaratan, alım satım erişimini ve şeffaflığı artıran bir fayda tokenidir. Palm Economy'nin fayda tokeni, gerçek dünya varlıklarını ve emtia tokenizasyonunu kullanan Palmyra Ekosisteminin can damarıdır.

Kripto AdıPALM

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Piyasa Değeri$0.00

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriADA

HakkındaPALM, Real-World Asset (RWA) tokenizasyonu yoluyla emtia piyasalarında devrim yaratan, alım satım erişimini ve şeffaflığı artıran bir fayda tokenidir. Palm Economy'nin fayda tokeni, gerçek dünya varlıklarını ve emtia tokenizasyonunu kullanan Palmyra Ekosisteminin can damarıdır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.