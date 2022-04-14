PARTI

Particle Network, zincir soyutlamasına güç veren, Web3 genelinde kullanıcıları ve likiditeyi sorunsuz bir şekilde birleştiren Katman 1'dir. Özünde, kullanıcılara tüm zincirler genelinde tek bir hesap ve birleşik bakiye sağlayan Evrensel Hesaplar bulunmaktadır. Bu hesaplar, Particle Network'ün L1 blok zinciri olan Particle Chain tarafından koordine edilir ve güvence altına alınır. Böylece tüm Web3 ekosisteminde sorunsuz bir deneyim sağlanır. Tüm zincirleri birleştiren L1 olarak Particle, milyarlarca kullanıcının her zincirdeki dApp'lere sorunsuz bir şekilde katılmasını ve bunlarla etkileşime girmesini sağlayarak kitlesel benimsemenin temelini oluşturmakta ve Açık Web'in birleştirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Web3'ün en büyük zincir soyutlama altyapısı olan Particle Network'ün Evrensel Hesapları, kullanıcıların, verilerin ve likiditenin parçalanmasını çözerek gerçekten sorunsuz bir zincirler arası deneyim yaratır.

Kripto AdıPARTI

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz233,000,000

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