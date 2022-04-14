PEPE

Pepe, herkesin sonsuz türev Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coinleri ile zor durumlarda kalmasından bıktı. Inu'lar günlerini yaşadılar. Dünyanın en tanınmış meme coinin, krallığının saltanatını sürmesinin zamanı geldi. Pepe, memecoin'leri yeniden mükemmel hale getirmek için burada. Ön satışsız, sıfır vergili, LP yakılmış ve sözleşmeden vazgeçilmiş gizlilikle başlatılan $PEPE, sonsuza dek insanlar için mücadele eden bir coin’dir. Saf meme coin güçleriyle beslenen $PEPE size yolu göstersin. Lord Kek'e güvenimiz sonsuz.

Kripto AdıPEPE

Maksimum Arz420,689,899,653,543.56

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz420,689,899,653,543.56

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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