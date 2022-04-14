PHOTO

SEED.photo, dünyanın ilk merkeziyetsiz NFT fotoğrafçılık pazarı unvanını alarak dijital fotoğrafçılık dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Fotoğrafçıların çarpıcı kareler yakalamaktan bunları düzenlemeye ve yüklemeye kadar yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir platform hayal edin. İşin püf noktası şu: Başyapıtlarını benzersiz NFT'lere dönüştürebilir ve heyecan verici Web3 alanına katılabilirler.

Kripto AdıPHOTO

Maksimum Arz1,826,000,000

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