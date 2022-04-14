PI

Pi Network, yaygın erişilebilirlik ve gerçek dünyada kullanım için tasarlanmış bir sosyal kripto para birimi, geliştirici platformu ve ekosistemdir. Blok zinciri ekosistemi üzerine inşa edilen uygulamaları desteklerken, kullanıcıların mobil dostu bir arayüz kullanarak Pi madenciliği ve işlemlerini yapmalarını sağlar. Pi, 19 milyondan fazla kimliği doğrulanmış (yerel KYC çözümü aracılığıyla) ve 10 milyondan fazla Mainnet'e taşınmış 60 milyondan fazla etkileşimli kullanıcıya sahiptir.

Kripto AdıPI

Maksimum Arz100,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz6,860,313,629.744808

Arz Fiyatı--