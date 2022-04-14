PMT

Public Masterpiece türünün ilk örneği, fiziksel sanat ve blok zinciri arasında köprü kuran benzersiz ve yenilikçi bir oluşumdur. Her bir sanat eserini başlangıçtan satışa kadar dijital sertifikalarla takip ederek özgünlüğe yeni bir ışık tutuyor. Hem sanatçılar hem de koleksiyoncular için adil alım satım imkanı sunarken, aynı zamanda yerel token PMT ve Loyalty-NFT'ler (değiştirilemeyen tokenler) aracılığıyla yaratıcı yatırım fırsatları sunarak benzersizliğini sürdürüyor. Sanatseverler yalnızca en sevdikleri eserlerin tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir Gerçek Dünya Varlığına (RWA) yatırım yaparken kendilerinden daha büyük bir yapının parçası olabiliyorlar. Tüm bunlar, sanatçıların üçüncü tarafların müdahalesi olmadan özgürlüklerini korumalarına izin verilerek gerçekleşiyor.

Kripto AdıPMT

Maksimum Arz2,000,000,000

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