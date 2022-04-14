PORTUMA

Portuma ile proje ekibi, küresel kullanıcı tabanı 3 milyarı aşan oyun sektöründe, reklam veren markaları ve oyun stüdyolarını bir araya getirerek oyun deneyimini bozmayan reklamların yayınlanmasını sağlayan bir platform oluşturmuştur. Ayrıca Portuma Token ile oyun oynayan kullanıcıların oyun oynadıkça Portuma token kazanabilecekleri bir kazanç modeli oluşturulmuştur. Tüm bunları kapsayan Portuma Ekosistemi, oyun içi reklamcılık ile oyun içi ekonomiyi birleştiren bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Kripto AdıPORTUMA

Maksimum Arz9,864,463,555

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz3,784,748,038

Arz Fiyatı--