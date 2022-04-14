POR

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Portekiz, son Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in 26 kişilik Euro kadrosundan, Kaptan Cristiano da dahil olmak üzere, altısı şu anda Socios.com kadrosundaki kulüplerde oynuyor. Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva ve Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) ve João Félix (Atletico de Madrid). Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokeni (POR), bir kripto para birimidir ve Chiliz platformunda çalışır.

Kripto AdıPOR

Maksimum Arz19,930,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz3,584,915

Arz Fiyatı--