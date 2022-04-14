PUNDIAI

Pundi AI, kullanıcıların kişisel verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir araç setidir. Blockchain teknolojisini Pundi AI Veri Platformu, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Veri Pazar Yeri ve Purse+ gibi yenilikçi AI veri araçlarıyla birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler için artan talebi karşılamaktadır. Pundi AI, 2024 yılında Pundi X tarafından yaratılmış olup, merkeziyetsiz bir araç seti ile yapay zeka geliştirmesini demokratikleştirmektedir. Omnilayer, veri etiketleme ve açıklama platformu, AI ajanları ve veri ticareti için bir AI pazaryeri gibi hizmetler sunmaktadır.

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