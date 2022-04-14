PYTH

Pyth Network, en büyük ve en hızlı büyüyen birinci taraf oracle ağıdır. Pyth, 40'tan fazla blok zincirinde finansal dApp'lere gerçek zamanlı piyasa verileri sunar ve kripto para birimleri, varlıklar, ETF'ler, FX çiftleri ve emtialarda 350'den fazla düşük gecikmeli fiyat akışı sağlar. Pyth, dünyanın en büyük profesyonel yatırımcılarından ve borsalarından gelen yüksek doğruluğa sahip piyasa verilerini herhangi bir yerdeki herhangi bir akıllı sözleşmeye bağlar.

Kripto AdıPYTH

Maksimum Arz9,999,987,803.63656

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz3,624,987,803.63656

Arz Fiyatı--