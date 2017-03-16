QTUM

Qtum Blockchain ("Kuantum Zinciri" veya "Qtum" olarak anılır), noktadan noktaya değer aktarımı sağlamak için değer aktarım protokolü ("Değer Aktarım Protokolü") aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum dışında üçüncü bir blockchain ekosistemi geliştirmeye kararlıdır. ve bu anlaşmaya göre, birden fazla sektörü (finans, Nesnelerin İnterneti, tedarik zinciri, sosyal ağ, oyunlar vb. dahil) destekleyen merkezi olmayan bir uygulama geliştirme platformu ("DApp Platformu") oluşturun. Qantas, Bitcoin Core altyapısının geliştirilmiş bir versiyonu ile Ethereum Sanal Makinesinin karşılıklı uyumlu bir versiyonunu birleştirerek, hem Bitcoin'in yıkılmaz blok zinciri ağına hem de akıllı sözleşmelerin sonsuz olasılıklarına sahiptir. QTUM madeni paraları Dapp erişimi, token oylaması, topluluk özerkliği, uygulama işlevi tüketimi/ödemesi için kullanılır.

Kripto AdıQTUM

Maksimum Arz107,822,406

Arz Tarihi2017-03-16 00:00:00

Dolaşımdaki Arz105,598,760

Arz Fiyatı0.38 USDT