QUAI

Quai Network, yeni bir küresel para sistemi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir ve programlanabilir bir İş İspatı blok zinciridir. Para birimini enerji ile birleştiren Quai, dünyanın ilk merkeziyetsiz enerji dolarını sunmaktadır. Quai, blok çekişmesini ortadan kaldırmak ve yıldırım hızında kesinlik sağlamak için Proof-of-Entropy-Minima adı verilen yeni nesil bir İş İspatı mutabakat mekanizmasından yararlanır. Quai Network, temel blok zinciri ilkelerinden ödün vermeden küresel ölçekli operasyonları desteklemek için gereken altyapıyı sağlar ve merkeziyetsizlik ile güvenliği korurken saniyede 50.000 işleme kadar verim sağlar.

Kripto AdıQUAI

Maksimum Arz3,000,000,000

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