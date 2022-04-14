RESOLV

Resolv, ETH ve türevleri tarafından desteklenen bir stabil coin olan USR'yi, kaldıraçlı getiri madenciliği sağlayan tokenize bir koruma katmanı olan RLP tarafından desteklenen getiri üretimi ve fiyat istikrarı ile sunan bir protokoldür.

Kripto AdıRESOLV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaResolv, ETH ve türevleri tarafından desteklenen bir stabil coin olan USR'yi, kaldıraçlı getiri madenciliği sağlayan tokenize bir koruma katmanı olan RLP tarafından desteklenen getiri üretimi ve fiyat istikrarı ile sunan bir protokoldür.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.