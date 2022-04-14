RIF

RSK akıllı sözleşme ağı üzerine kurulu RIF OS, DApp'lerin birleşik bir çerçeve altında daha hızlı, daha uygun ve ölçeklenebilir geliştirmesini sağlayan ve böylece blok zincir teknolojisi ile geniş uygulama pazarı arasındaki boşluğu dolduran daha geniş bir birlikte çalışabilirlik sağlayan bir dizi açık ve merkezi olmayan temel protokoldür. RIF OS protokolü, RSK akıllı sözleşme ağ vizyonunu yerine getirerek değerli ağı hayata geçirir.

Kripto AdıRIF

Maksimum Arz1,000,000,000

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network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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