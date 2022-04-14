ROAM

Roam, dünya çapındaki en büyük merkeziyetsiz kablosuz ağdır. Açık erişimli küresel bir kablosuz ağ oluşturmayı taahhüt eden Roam, otomatik kablosuz bağlantılar, farklı ağlar arasında sorunsuz geçiş ve bireyler, akıllı cihazlar ve yapay zeka uzmanları için güvenli bağlantı sağlar. Roam, blok zinciri tabanlı bir kimlik bilgisi altyapısından yararlanarak WiFi OpenRoaming'in yaygın olarak benimsenmesini kolaylaştırmış, küresel akıllı eSIM hizmetleri sunmuş ve yapay zeka uygulamaları için gizlilik korumalı bir veri katmanı sağlamıştır.

Kripto AdıROAM

Maksimum Arz999,462,970.07795

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz286,484,772.782233

Arz Fiyatı--

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Bilgiler
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Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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