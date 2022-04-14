RVF

RocketX, tek bir kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla 300'den fazla DEXS ve 100 milyar $'dan fazla Likidite ile 6 En İyi CEX'e erişimi basitleştiren en gelişmiş CEX ve DEX toplayıcısıdır. Kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına ve her swapta en iyi oranları almasına yardımcı oluyoruz. Tek tıkla çapraz zincir swap yetenekleri ile Bitcoin, Ethereum, Cosmos vb. gibi 100'den fazla blok zinciri (yakında 200'den fazla) arasında birlikte çalışabilirliği destekler.

Kripto AdıRVF

Maksimum Arz98,541,333

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz93,691,309

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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