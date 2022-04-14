SABAI

Sabai Protokolü, Gerçek Dünya Varlıkları'nı ve Sanal Varlıkları, Certik denetiminden geçmiş kendi tescilli akıllı sözleşmeleri ile tokenize etmek için bir çözümdür. Sabai Protocol Token, Sabai Protocol ekosisteminin temel bir bileşenidir ve tüm proje ürünleriyle sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için hazırlanmıştır. Token, ekosistemin tüm ürünlerine ve B2B çözümlerine entegre edilmiştir.

Kripto AdıSABAI

Maksimum Arz2,650,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz509,472,487.910295

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
SABAI/USDT
Sabai Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SABAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
SABAI/USDT
Sabai Protocol
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SABAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...