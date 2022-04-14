SABAI

Sabai Protokolü, Gerçek Dünya Varlıkları'nı ve Sanal Varlıkları, Certik denetiminden geçmiş kendi tescilli akıllı sözleşmeleri ile tokenize etmek için bir çözümdür. Sabai Protocol Token, Sabai Protocol ekosisteminin temel bir bileşenidir ve tüm proje ürünleriyle sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için hazırlanmıştır. Token, ekosistemin tüm ürünlerine ve B2B çözümlerine entegre edilmiştir.

Kripto AdıSABAI

Maksimum Arz2,650,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz509,472,487.910295

Arz Fiyatı--