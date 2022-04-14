SAL

Salvium, kripto düzenlemelerinde gezinirken stake etme, gizlilik ve DeFi yeteneklerini sorunsuz bir şekilde birleştiren son teknoloji bir iş kanıtı özel blok zinciridir. Monero'nun bir çatalı üzerine inşa edilen bu sistem, Monero'nun gizli adresler ve halka imzalar gibi gelişmiş gizlilik özelliklerini koruyor. Bununla birlikte Salvium, işlem mekaniklerini önemli ölçüde değiştiren çığır açan yenilikler sunarak DeFi alanında benzersiz bir çözüm yaratıyor.

Kripto AdıSAL

Maksimum Arz184,000,000

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