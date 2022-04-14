SAL

Salvium, kripto düzenlemelerinde gezinirken stake etme, gizlilik ve DeFi yeteneklerini sorunsuz bir şekilde birleştiren son teknoloji bir iş kanıtı özel blok zinciridir. Monero'nun bir çatalı üzerine inşa edilen bu sistem, Monero'nun gizli adresler ve halka imzalar gibi gelişmiş gizlilik özelliklerini koruyor. Bununla birlikte Salvium, işlem mekaniklerini önemli ölçüde değiştiren çığır açan yenilikler sunarak DeFi alanında benzersiz bir çözüm yaratıyor.

Kripto AdıSAL

Maksimum Arz184,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SAL/USDT
SAL
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (SAL)
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24 sa Hacim (USDT)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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