SCRT

Secret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.

Kripto AdıSCRT

Maksimum Arz320,917,075.476733

Arz Tarihi2021-03-03 00:00:00

Dolaşımdaki Arz305,122,514.12123

Arz Fiyatı--