SEED

60 milyondan fazla kullanıcısı olan bir Telegram Mini Uygulaması olan SEED, Pokémon Go ve Axie Infinity gibi oyunların başarısından ilham alarak Web3 oyunlarında en iyi RPG'ye dönüşüyor. VR, AI ve sorunsuz mesajlaşma tabanlı katılımın gücünden yararlanan SEED, yalnızca kitlesel erişilebilirlik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi çekici ve birbirine bağlı bir oyun evreni yaratıyor. Sui Vakfı'nın desteğiyle SEED, bir Telegram Miniapp'ten Sui blok zincirindeki ilk 100 milyon kullanıcılı Web3 oyun ekosistemine dönüşüyor.

Kripto AdıSEED

Maksimum Arz1,000,000,000

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