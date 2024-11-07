SERV

Katman 0, yeni bir ajans uygulamaları ekosunu güçlendirmek için tüm yapay zeka ajanslarını, çerçevelerini ve zincirlerini birbirine bağlar.

Kripto AdıSERV

SıralamaNo.639

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13915322742647276,2024-12-21

En Düşük Fiyat0.001324754625465334,2024-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaKatman 0, yeni bir ajans uygulamaları ekosunu güçlendirmek için tüm yapay zeka ajanslarını, çerçevelerini ve zincirlerini birbirine bağlar.

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