SFP

"Safepal, güvenli ve kullanıcı dostu bir kripto varlık yönetim platformu sağlamak üzere tasarlanmış bir dijital varlık cüzdanıdır. Safepal, kullanıcıların kripto varlıklarını kolayca saklayabilecekleri, yönetebilecekleri ve takas edebilecekleri Safepal Uygulaması tarafından yönetilen donanım cüzdanı ve yazılım cüzdanı ürünleri sunmaktadır. Safepal, Binance Zincir ve Binance Akıllı Zincir (BSC) dahil olmak üzere 20 blok zincirini, 10.000'den fazla tokeni ve NFT varlıklarını desteklemektedir. Safepal aynı zamanda Binance Labs'in yatırım yaptığı ilk donanım cüzdanıdır."

Kripto AdıSFP

Maksimum Arz500,000,000

Arz Tarihi2021-02-08 00:00:00

Dolaşımdaki Arz500,000,000

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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