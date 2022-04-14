SGB
Songbird, Flare'ın Kanarya Ağıdır ve iki farklı aşaması olacaktır. Songbird, Flare'nin başlatılmasından önce Flare Time Series Oracle, StateConnector ve F-Asset sistemlerinin ve ağ mimarisinin devam eden testlerinde önemli bir rol oynayacaktır. FTSO ve F-Asset protokolleri Songbird'de başlatılacak ve F-Asset dayanak tokenlerinden üretilecektir. Böylece, Flare'in nihai sürümünün emniyetini, kararlılığını ve güvenilirliğini artıracaktır.
Kripto AdıSGB
Maksimum Arz16,089,041,095.890411
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