SGB

Songbird, Flare'ın Kanarya Ağıdır ve iki farklı aşaması olacaktır. Songbird, Flare'nin başlatılmasından önce Flare Time Series Oracle, StateConnector ve F-Asset sistemlerinin ve ağ mimarisinin devam eden testlerinde önemli bir rol oynayacaktır. FTSO ve F-Asset protokolleri Songbird'de başlatılacak ve F-Asset dayanak tokenlerinden üretilecektir. Böylece, Flare'in nihai sürümünün emniyetini, kararlılığını ve güvenilirliğini artıracaktır.

Kripto AdıSGB

Maksimum Arz16,089,041,095.890411

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