SHIB

Shib, merkeziyetsiz topluluk oluşturma deneyidir. İlk piyasaya sürülmesinin ardından, telegram topluluğunun önde gelen üyelerinden oluşan bir liderler grubu oluşturuldu. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri, Shib'in gelişiminde uygun rollere tahsis etmek ve Shib'in geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak uzlaşmayı sağlamaktadır. Shib'e katkıda bulunabilecek becerileri ya da zamanı olan herkes, Shib'i geliştirmeye ve ilerletmeye yardımcı olmaya davet edilecektir. Bu grup şu ana kadar logo oluşturma, sosyal medya varlığı, pazarlama ve web sitesi geliştirmeden sorumlu olmuştur. Shib topluluğu bu projenin merkezidir, gelişmeye ve genişlemeye devam edecektir.

Kripto AdıSHIB

Maksimum Arz589,504,599,122,278.8

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz589,250,558,693,321.8

Arz Fiyatı--

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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