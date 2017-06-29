SNT

Status, Ethereum'da merkezi olmayan uygulamaları (dApps) destekleyen açık kaynaklı bir sohbet platformu ve mobil tarayıcıdır. 22 Haziran 2017'de başlayan ICO, yüksek ısı nedeniyle Ethereum ağının tarihindeki en sıkışık güne neden oldu.Akıllı sözleşmeleri büyük yatırımları sınırladığından, yatırım dağılımı nispeten eşitti ve toplamda yaklaşık 300.000 ETH yükseltildi. .

Kripto AdıSNT

Maksimum Arz6,804,870,174.878168

Arz Tarihi2017-06-29 00:00:00

Dolaşımdaki Arz3,998,813,658.588848

Arz Fiyatı0.0366 USDT

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Bilgiler
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İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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