SPCFIN

SPCFIN, Storepay fintech ekosisteminin yardımcı tokenidir. Storepay’in amiral gemisi ürünü, Moğolistan pazarında lider olan ve Endonezya ile Vietnam’da hızla genişleyen BNPL (Şimdi Al, Sonra Öde) hizmetidir. Storepay, Güneydoğu Asya'da herkesin finansal hizmetlere erişimini sağlama misyonuyla hareket eder ve SPCFIN’i gelişmiş özellikleri açmak ve kullanıcıların günlük yaşamlarında gerçek dünya kullanımı sağlamak için kullanır.

Kripto AdıSPCFIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz70,663,460,577

Maksimum Arz0

Toplam Arz70,663,460,577

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSPCFIN, Storepay fintech ekosisteminin yardımcı tokenidir. Storepay’in amiral gemisi ürünü, Moğolistan pazarında lider olan ve Endonezya ile Vietnam’da hızla genişleyen BNPL (Şimdi Al, Sonra Öde) hizmetidir. Storepay, Güneydoğu Asya'da herkesin finansal hizmetlere erişimini sağlama misyonuyla hareket eder ve SPCFIN’i gelişmiş özellikleri açmak ve kullanıcıların günlük yaşamlarında gerçek dünya kullanımı sağlamak için kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SPCFIN/USDT
Storepay Fintech
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPCFIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SPCFIN/USDT
Storepay Fintech
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPCFIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...