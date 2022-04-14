SPK

Spark, DeFi, CeFi ve RWA'da 3,86 milyar dolarlık sermaye tahsis eden bir zincir üstü sermaye tahsis sağlayıcısıdır. Sermaye verimliliğinin kilidini açarak, piyasa koşullarına göre tahsisleri otomatik olarak dengelerken, muhafazakar bir risk profilini korur.

Kripto AdıSPK

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSpark, DeFi, CeFi ve RWA'da 3,86 milyar dolarlık sermaye tahsis eden bir zincir üstü sermaye tahsis sağlayıcısıdır. Sermaye verimliliğinin kilidini açarak, piyasa koşullarına göre tahsisleri otomatik olarak dengelerken, muhafazakar bir risk profilini korur.

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