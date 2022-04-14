SUP1

SAKURA GUILD GAMES, Japonlar tarafından kurulmuş bir loncadır ve hedeflerimize istikrarlı bir şekilde ulaşmak için samimiyet ve sabırla her gün çok çalışıyoruz. Herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir lonca olmak için çabalamaya devam edeceğiz.

Kripto AdıSUP1

Maksimum Arz1,000,000,000

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