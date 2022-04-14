TAI

TARS Protokolü, projeleri son teknoloji yapay zeka çözümleri ve tek duraklı BaaS ( Hizmet olarak Blok Zinciri) ile güçlendirmek için tasarlanmış, yapay zeka odaklı, ölçeklenebilir bir Web3 modüler altyapı platformudur. TARS, yapay zeka destekli araçlar ve hizmetler için birleşik bir platform sağlayarak yapay zeka ve Web3 dünyaları arasındaki boşluğu doldurmayı, kuruluşların ve bireylerin Web2'den Web3'e kolayca geçiş yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTAI

Maksimum Arz999,999,988

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz691,685,195

Arz Fiyatı--