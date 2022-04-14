TIBBIR

TIBBIR, fintech, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini entegre eden dünyanın ilk girişim sermayesi şirketi RelVentureCapital tarafından başlatılan ekosistem tokenidir. “Yeni Fintech” hareketinin öncüsü olarak, yapay zeka ve kriptografik teknoloji tarafından yönlendirilen merkeziyetsiz bir finansal protokol inşa ediyoruz. TIBBIR, yalnızca bir topluluk yönetim kimlik belgesi olarak değil, aynı zamanda akıllı algoritmaları zincir üstü finansla birleştiren ve yeni nesil açık finansal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan protokol katmanı yakıtı olarak da hizmet vermektedir.

Kripto AdıTIBBIR

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