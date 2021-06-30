TITAN

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

Kripto AdıTITAN

Maksimum Arz0

Arz Tarihi2021-06-30 00:00:00

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--