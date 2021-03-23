TLOS

Telos, şu anda mevcut olan en hızlı ve en uygun maliyetli yerel blok zinciridir. Tamamen merkeziyetsiz bir blok zinciri, ağ etkileşimleri ve işlemleri süper düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Mainnet, Telos'a ev sahipliği yapan 100'den fazla dApp ile 2+ yıldır faaliyet göstermektedir. Blocktivity.info verilerine göre, Telos gezegendeki en aktif blok zinciridir. Telos, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanan 30'dan fazla üyeden oluşan çekirdek bir ekip tarafından geliştirilmiştir ve önde gelen bir zincir içi yönetişim sistemine ve geliştirilmekte olan bir Ethereum Sanal Makinesine sahiptir.

Kripto AdıTLOS

Maksimum Arz462,311,562.1914

Arz Tarihi2021-03-23 00:00:00

Dolaşımdaki Arz442,311,562.1901

Arz Fiyatı--