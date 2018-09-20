TPT

TokenPocket, dünyanın önde gelen çok zincirli kendi kendine emanet cüzdanıdır. TokenPocket, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcı için güvenilir hizmetler sağlamıştır. Aylık aktif kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aşmaktadır ve kullanıcılar dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede bulunmaktadır. TPT, TokenPocket Token'ın kısaltılmasıdır, TokenPocket ekosistemindeki tek platform tokenidir ve TPT sahipleri ekolojik yönetişim haklarından yararlanabilir. Aynı zamanda, TPT çeşitli senaryolarda dolaşıma sokulabilir ve TokenPocket'in tüm ürün iş kolunu ödeme aracı ve üyelik haklarının ve çıkarlarının kanıtı olarak açabilir.

Kripto AdıTPT

Maksimum Arz3,466,457,400

Arz Tarihi2018-09-20 00:00:00

Dolaşımdaki Arz3,466,457,400

Arz Fiyatı--